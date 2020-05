Valge Maja ametnik nakatus koroonaviirusesse

«President Donald Trump ja asepresident Mike Pence on pärast seda teinud testid, mis olid negatiivsed ja nende tervis on suurepärane,» lisas Gidley.

Trump on varem kohtunud viirusesse nakatunud inimesega, kui võttis märtsis vastu Brasiilia delegatsiooni.

Trump ütles kolmapäeval, et uue koroonaviiruse pandeemia tagajärjed on löönud Ühendriike valusamalt kui Pearl Harbori ründamine Teise maailmasõja ajal või 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakud.

«See on hullem kui Pearl Harbor. See on hullem kui Maailma Kaubanduskeskus. Ja seda poleks eales pidanud juhtuma,» ütles ta Valges Majas ajakirjanikele.