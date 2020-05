Saksa seadusandjad loobusid selleaastasest palgatõusust

Kolmapäeval uudisteagentuuri AFP käsutusse jõudnud dokumendis tõdetakse, et pärast 20. aprillil alustatud piirangute leevendamist on uute nakkuste arv püsinud madalal ning uut lainet ei ole seni järgnenud, mis omakorda õigustab julgemaid samme riigi taasavamiseks. Kooli on seni lubatud vaid lapsed, kel seisavad ees eksamid. Nüüd on kavas avada järgmisest nädalast ka lasteaiad ja algkoolid.