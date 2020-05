Saakašvili sai Ukraina reforminõukogu juhiks

Zelenskõi esitas Saakašvili eelmisel kuul asepeaministriks reformide alal, kuid ta ilmselt ei saanud Kiievis piisavat toetust, sest tema määramist ei pandud isegi parlamendis hääletusele, kuigi ülemraada on Zelenskõi võimupartei kontrolli all.

«Ma usun, et ta suudab anda täiendavat hoogu riiklikule reforminõukogule ja aidata teha tähtsaid muudatusi riigi elus,» ütles Zelenskõi avalduses.

Saakašvili on öelnud, et tahab aidata juhtida Ukrainat läbi majanduskriisi.

«Ukraina on sisenemas majandustormi. Me peame tegema ebatavalisi otsuseid, et päästa Ukraina majandust,» ütles ta eelmisel kuul ajakirjanikele.