Bideni väidetav ohver: ta ajas käed mu pluusi ja seeliku alla

Megyn Kellyle antud intervjuus kutsus naine Bidenit väidetavalt 27 aastat tagasi aset leidnud rünnaku eest vastutust võtma ja juhtumit üles tunnistama: «Sa ei peaks kandideerima USA presidendiks.» Novembris valimistel president Donald Trumpi vastu astuv Biden väitis intervjuus möödunud nädalal, et Reade’i süüdistus on väljamõeldis.

Intervjueerija küsis väidetavalt ohvrilt, kas ta sooviks näha Bideni taandumist. Naine vastas: «Ma sooviks, aga ta ei tee seda. Aga ma soovin, et ta teeks. Emotsionaalselt tunnen ma nii.»

Praegu 56-aastane Reade töötas assistendina Bideni alluvuses aastatel 1992-93, mil mees oli Delaware’i osariigi senaator. Intervjuus rääkis Reade vahejuhtumist, mis toimus väidetavalt 1993. aastal.

Tara Reade. FOTO: Donald Thompson/AP/Scanpix

Naise sõnul surus Biden ta vastu seina ning ajas käed tema pluusi ja seeliku alla, katsudes ka tema genitaale. Reade väitis intervjuus, et Biden suudles tema kaela ja andis ropul viisil teada, et soovib temaga seksida.

«Tal oli üks käsi minu pluusi all, teise käega hakkas ta mu seeliku all üles liikuma. Mäletan, et olin lõpuks peaaegu kikivarvul,» kirjeldas naine. Enda sõnul lükkas ta Bideni lähenemiskatse tagasi, teenides sellega ära toonase senaatori pahameele. «Mida kuradit? Ma kuulsin, et ma meeldin sulle,» olla Biden naisele öelnud. Reade’i väitel näitas senaator seejärel tema peale näpuga ja ütles: «Sa pole mulle keegi. Mitte keegi!»

Endine Bideni assistent ütles, et on valmis tegema valedetektori testi, kui Biden sama teeb.

Ta rääkis, et Bideni toetajad on tema kohta sotsiaalmeedias inetusi postitanud ning mõned väitsid, et Reade on Venemaa agent. «Kõik mu sotsiaalmeediakontod on häkitud, kogu mu isiklik info on läbi kammitud,» sõnas ta.

Biden eitab

Bideni kampaania kommunikatsioonidirektor Kate Bedingfield väitis pärast intervjuud, et naise jutus olid vasturääkivused. Bedingfield teatas avalduses, et selliste juhtumite puhul peab küll naistel olema võimalus oma lugu hirmu tundmata ära rääkida, kuid tõde ei saa tuua ohvriks. «Ja tõde on, et need süüdistused on valed ja et materjal, mis on esitatud nende toetamiseks, tõestab põhjalikul uurimisel järjest, et need on valed,» väitis kommunikatsioonidirektor.

BBC teatel avaldas väljaanne San Luis Obispo Tribune 1996. aastast pärineva kohtudokumendi, milles Reade’i eksabikaasa kirjeldas probleemi seksuaalse ahistamisega Bideni tööruumides. «On ilmselge, et juhtumil oli talle (Reade’ile) traumeeriv mõju. Tänini on tegu tundliku ja teda mõjutava teemaga,» kirjutas naise endine abikaasa Theodore Dronen nende lahutusprotsessi käigus.

California ajalehe käsutusse jõudnud memo on seni ainus sellest ajast pärinev dokument, mis võib Reade’i poolt esitatud süüdistust tõestada.

Reade’i vend, endine naaber ja endine kolleeg on kõik öelnud, et kuulsid teda pärast väidetavat juhtumit oma ülemust süüdistamas. BBC teatel olla Reade'i ema selle teemaga seoses 1993. aastal helistanud ka CNNi saatesse.

Mõjuvõimas Manhattani advokaat Douglas Wigdor teatas avalduses, et esindab Bideni väidetavat ohvrit kohtus. Wigdor kaitses ka vangimõistetud endise Hollywoodi produtsendi Harvey Weinsteini ohvreid.

Mõned vabariiklased on Reade’i süüdistuste järel demokraate kahepalgelisuses süüdistanud, kuna nende hinnangul ollakse valmis naiste õigusi kaitsma vaid olukordades, kus valesti on käitunud mõni konservatiiv. Praegust USA presidenti on samuti süüdistatud mitmetes seksuaalrünnakutes, kurikuulsaks on saanud kunagine video sellest, kuidas Trump räägib naiste suguelundite krabamisest.

Demokraadid on #MeToo liikumise osas olnud oluliselt aktiivsemad ja julgustanud naisi seksuaalrünnakutest avalikult rääkima. Teadupoolest on naissoost valijad demokraatidele olulised, kuna naised on traditsiooniliselt toetanud pigem demokraatide kandidaate.