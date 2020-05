Rööbastel maganud India töölised jäid rongi alla

India suurlinnadest on pandeemia ajal tagasi koduküladesse rännanud kümned tuhanded liikumispiirangute tõttu töö kaotanud inimesed. Lääne-Indias hukkus 15 töölist kaubarongi rataste all, kuigi juht üritas enda sõnul rongi pidama saada. Õnnetuses sai viga veel neli inimest.

Karantiini ajal on kogu ühistransport Indias peatatud ja seetõttu tuleb koju naasvatel töölistel tihtipeale ette võtta pikad jalgsirännakud. India valitsus otsustas liikumispiiranguid pikendada 17. maini.

Politsei teatel töötasid õnnetuses hukkunud töölised terasefirmas, kuid kaotasid töö ja olid sunnitud jalgsi Madhya Pradeshi osariiki naasma. «Nad olid öö läbi kõndimisest väsinud ja jäid rööbastele magama,» selgitas kohalik politseinik. «Pärast 36 kilomeetrit kõndimist nad väsisid ja istusid puhkamiseks raudteerööbastele ja rööbaste lähedale ning vajusid vaikselt sügavasse unne,» teatas India raudteeministeerium avalduses. Politsei hinnangul arvasid töölised ilmselt, et karantiini tõttu ei sõida ükski rong.

Võimude teatel on Indias kaheksa nädalat kehtinud ranged piirangud aidanud koroonaviiruse levikut pidurdada. Samas on riigi vaesemad elanikud saanud tugeva hoobi. Peaminister Narendra Modi valitsust on kritiseeritud plaani eest tuua kodumaale tagasi välismaal elavad indialased, jättes samal ajal suurlinnades töö kaotanud töölised ilma toidu ja sissetulekuta.