ELi volinik: britid ei soovi Brexiti kaubanduskõnelustel edu saavutada

«Kardan, et meie progress Brexiti-kõnelustes on väga aeglane,» ütles Hogan intervjuus Iiri rahvusringhäälingule RTÉ. «Pole erilist märki sellest, et meie brittidest sõbrad läheneksid läbirääkimistele plaaniga saavutada edu. Ma loodan, et ma eksin, aga ma ei usu.»

Hogani hinnangul on Briti poliitikud ja valitsus otsustanud, et tagajärgedes saab süüdistada koroonaviirust. «Minu arusaam on, et nad ei soovi läbirääkimisi 2021. aastasse venitada, kuna Covidi saab edukalt kõiges süüdistada,» märkis Hogan. Ta ennustas, et kui ei tule tempomuutust, siis saab Briti majandus koroonaviiruse ja Brexiti koosmõjul aasta lõpus enneolematu hoobi, mis mõjutab muu hulgas ka Iirimaad.

Euractivi teatel on EL ärritunud, sest Briti valitsus ei pea läbirääkimisi piisavalt pakiliseks küsimuseks.

Enne juuni lõpus toimuvat Briti peaministri Boris Johnsoni ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni omavahelist kohtumist on jäänud veel vaid kaks läbirääkimisvooru, mille jooksul tuleb Hogani sõnul jõuda kokkulepeteni põhilistes küsimustes.

Britid väidavad küll, et sooviksid kokkuleppe saavutada, kuid ütlevad samas, et see on võimalik vaid juhul, kui pealäbirääkija Michel Barnier on valmis tegema järeleandmisi brittide ELi reeglitega seotuks jätmise ja kalapüügiõiguste osas.

Johnsoni pressiesindaja ütles täna Briti meediale, et valitsus Hogani hinnanguga ei nõustu. «Oleme valmis jätkama kõnelusi ELiga. Aga see ei muuda tõenäolisemaks seda, et me nõustuksime mõnede ELi ettepanekutega teatud valdkondades, mis on pretsedenditud ega võta arvesse seda, et lahkusime EList iseseisva riigina,» ütles pressiesindaja.

Britid soovivad tariifi- ja kvoodivaba vabakaubanduslepet ELiga, mis saaks ratifitseeritud enne detsembrit. Euractivi andmeil pole aga britid mitmes küsimuses siiani esitanud ametlikke seisukohti.

Varasemalt on Briti valitsus andnud märku, et kui juuniks pole tehtud piisavalt edusamme, on nad valmis läbirääkimised pooleli jätma ja keskenduma nn kõva Brexiti eel tehtavatele siseriiklikele ettevalmistustele.