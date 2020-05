Märtsi lõpus teatas Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis, et migrandid on piirilt tagasi tõmbunud. «Paistab, et pärast 1. märtsi tekkinud laager on lammutatud ning need, kes olid Evrose piirialal, on minema liikunud,» kirjeldas ta asjade seisu 27. märtsil. Lahkumise põhjuseks peeti hirmu koroonaviiruse ees.