Intervjuu ⟩ Paet: Euroopa sulgemise vigadest on vaja tulevikus õppida

Kuidas on Euroopa Liit koroonaviirusele vastamisel hakkama saanud? Brüssel on pälvinud päris palju kriitikat selle eest, et viiruseohtu eirati veel jaanuari lõpus ja veebruari alguses. Millise hinde võiks ELi tegevusele anda?

Kui vaadata kriisi algust, ei olnud maailmas tegelikult peaaegu ühtegi organisatsiooni, mis oleks käitunud targalt juba siis, kui Hiinas ja Aasias oli näha, et viirus levib. Tõsiselt hakati selle teemaga tegelema Euroopas alles märtsis, olgugi, et ametlik info oli teada juba jaanuaris.

Üks näide on see, et kui Euroopas märtsi alguses lennuühendused lõppesid, siis toimis kaks kuud enne seda lennuühendus Hiina ja Euroopa vahel peaaegu tavapäraselt.

Selles mõttes ma arvan, et ei ole õiglane ega ole ka mõtet ühele või teisele institutsioonile näpuga näidata, et kes nüüd midagi maha magas. See maha magamine oli üldine, millel oli ka objektiivseid põhjuseid.

Me oleme rääkinud juba sellest, kuidas Maailma Terviseorganisatsioon ei andnud kõikidele oma liikmetele õigel ajal hoiatust. Näiteks Taiwan, mis ei ole WHO liige, andis väga sisulise ja adekvaatse info selle viiruse ohtlikkusest ja kiirest nakkavusest WHOle, mis aga seda oma liikmetele edasi ei saatnud ja ka õigel ajal oma liikmetele üldist hoiatust ei teinud. Nii et tagantjärgi tark olles võib öelda, et neid mahamagajaid oli ikka hulgi.

Mis puutub Euroopa Liitu, siis tuleb jätkuvalt meelde tuletada, et Euroopa Liit koosneb 27st riigist ja nende valitsustest. Kui lõpuks märtsi keskel Euroopa riigid hakkasid midagi tegema, siis kõik toimus väga sporaadiliselt.

Euroopa Liit saab teha neid asju, mida [liikmes]riigid tal teha lasevad. Aga kui vaadata koroonakriisi algust, siis riigid hakkasid langetama väga kiiresti teisi mõjutavaid otsuseid, näiteks sisepiiride sulgemisel, nii et sellel hetkel Euroopa Komisjonil või mõnel muul üksusel ei jäänudki tegelikult võimalust ega aega näiteks piiride sulgemist kuidagi koordineerida.

Võib öelda, et Euroopa Liit tuli selle kriisiga tegelemisel mängu järgmises etapis, ehk siis, kui oli vaja hakata kokku panema kõikvõimalikke abipakette, nii rahalisi, kui meditsiinilisi. Siis võib öelda, et Euroopa Liit sai nii-öelda ennast käima.

Ka praegu on Euroopa Liit panemas kokku uusi pakette majanduse aitamiseks tulevikus, sealhulgas saab ka järgmine seitsmeaastane Euroopa Liidu eelarve perspektiiv olema suunatud sellele, et riike praegusest majanduslangusest välja aidata.

Euroopa Liit on pälvinud kriitikat Schengeni viisaruumi sulgemise lubamise asjus, eriti mis puudutab just kaupade vedu. Kas Brüssel oleks pidanud sel juhul sekkuma liikmesriikide otsustesse?

Küsimus on see, mida see sekkumine oleks sel hetkel tähendanud või andnud. Ma väidan, et tegelikult ei olnud selle osas väga suurt mänguruumi.