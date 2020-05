Allkirjastamine toimus kindral Dwight D. Eisenhoweri staabiks olnud väikese punase koolimaja teise korruse klassiruumis suure tammepuidust laua taga. Adolf Hitleri kunagine usaldusisik Jodl tõusis pärast allkirjastamist püsti ning palus, et sakslastele halastataks. «Saan ainult loota, et võitja kohtleb neid suuremeelselt,» olla kindral öelnud. «Sakslastelt küsiti otse, kas nad mõistavad allaandmise tingimusi ja on valmis neid täitma. Nad vastasid jaatavalt,» seisis AP toonases uudises.