Euroopa tähistab epideemia ajal 75 aasta möödumist maailmasõja lõpust

Kuna aastapäevaks plaanitud paraadid ja mälestusüritused on pandeemia tõttu kas tühistatud või oluliselt koomale tõmmatud, tähistati võitu natside üle Euroopas ja USA-s sünges meeleolus.

Stenmeier pidas hiljem õues kõne, kus ta kutsus rahvaid mäletama, kuidas nad ühendasid jõud võitlemaks natsismi türanniaga. Sama ühtsust on vaja üle 270 000 inimese tapnud viiruse alistamiseks, lausus ta.

Paralleele maailmasõjaga tõmbas ka Briti peaminister Boris Johnson, kelle riik on üks koroonaviirusest kõige enam kannatanud Euroopas.

«Sel aastapäeval oleme me uues heitluses koroonaviirusega, mis nõuab samasugust rahvusliku jõupingutuse vaimu, mida te näitasite välja 75 aastat tagasi,» ütles ta kirjas veteranidele.

Maailmajagu üritab hetkel tulla toime uue koroonaviiruse pandeemiaga, mis on nakatanud enam kui 3,8 miljonit inimest üle terve maailma.

«Täna võivad sakslased öelda: vabastamise päev on tänu päev!» lausus Steinmeier Berliinis toimunud tseremoonial.

«Selleks on kulunud kolm põlvkonda, et me saaksime seda kogu südamest tunnistada.»