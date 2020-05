EL kutsub liikmesriike üles pikendama mittehädavajaliku ELi reisimise piirangut 15. juunini

Kuigi mõned Euroopa Liidu liikmesriigid ja Schengeni lepinguga ühinenud riigid valmistuvad piirangute leevendamiseks, on olukord nii Euroopas kui ka kogu maailmas endiselt ebakindel. Seetõttu on meetmed välispiiridel endiselt vajalikud vähendamaks ohtu, et haigus levib inimeste reisimisega ELi. Reisipiirangud tuleks kaotada järk-järgult: nagu on rõhutatud Euroopa ühises tegevuskavas tõkestamismeetmete kõrvaldamise kohta, tuleb piirikontrolli sisepiiridel hakata kaotama järk-järgult ja kooskõlastatult, enne kui teises etapis on võimalik leevendada piiranguid välispiiridel.