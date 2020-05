Diplomaadid: USA blokeeris ÜRO JNis pandeemia resolutsiooni hääletuse

Resolutsiooni teksti üle on vaieldud alates märtsist ning selles kutsuti peatama vaenutegevust konfliktitsoonides, et valitsustel oleks võimalik tegeleda Covid-19 pandeemiaga.

USA blokeeris protseduuri, mis oleks viinud hääletuseni resolutsiooni üle.

USA president Donald Trump on olnud kriitiline WHO tegevuse suhtes tervishoiukriisi ajal ning on peatanud ÜRO agentuuri rahastamise.

Hiina toetab rahvusvahelise uurimisrühma loomist, et hinnata maailmas koroonaviiruse pandeemiale reageerimist.

Riigi välisministeeriumi pressiesindaja sõnul tuleks uuring läbi viia Maailma Terviseorganisatsiooni egiidi all ning see peaks olema avatud ja läbipaistev. Välisministeeriumi pressiesindaja Hua Chunyingi sõnul saab uurimist läbi viia alles siis, kui koroonaviiruse pandeemia on möödas.

Hiinat on süüdistatud epideemia puhkemise varjamisest selle varases staadiumis ja vastumeelsuses aidata kaasa haiguse päritolu uurimisele.