Hiina riiginõukogu andis loa meelelahutus- ja spordiastused avada

Riiginõukogu suuniste põhjal on lubatud kultuuri- ja meelelahutusasutustel ning turismiobjektidel siseruumides tegutseda, kuid külastajate arvu tuleb piirata.

Kõik Hiina 70 000 kino on olnud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kinni jaanuari lõpust alates, see on andnud riigi filmitööstusele tõsise hoobi.