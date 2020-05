Peking: koroonapuhang tõi ilmsiks Hiina tervishoiusüsteemi puudused

Hiina on saanud nii kodu kui välismaal võtta viiruse tõsiduse pisendamise ja info varjamise eest, kui nakkus detsembris Wuhanis levima hakkas.

Nüüdseks on koroonaviirusse nakatunud üle maailma ligi neli miljonit inimest ja surnud üle 270 000. Epideemia on andnud ränga hoobi majandusele.

Peking kinnitab jätkuvalt, et on kogu aeg jaganud õigeaegselt infot nii Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kui teiste riikidega.