Valgevene korraldas võidupühaparaadi viirusest hoolimata

Erinevalt paljudest teistest riikidest ei ole Valgevene viiruse leviku pidurdamiseks karme piiranguid kehtestanud. Seejuures on president Aleksandr Lukašenko muret viiruse pärast psühhoosiks nimetanud.

Umbes üheksa miljoni elanikuga Valgevenes on teatatud rohkem kui 21 000 nakatumisest ja 121 koroonasurmast. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) manitses riiki leidma võidupüha tähistamiseks mõni muu viis.

Teistes endistes nõukogudemaades, kus on koroonaviirusest teatatud, on 9. mai paraade koomale tõmmatud. Alates 1994. aastast võimul olnud Lukašenko sõnul on aga pelk mõte traditsiooni muutmisest vastuvõetamatu.