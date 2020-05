FOTOD ⟩ Viirusekriis on toonud Genfis vaesuse päevavalgele

Erapankade, luksuskellaseppade ja peenete butiikide poolest tuntud linnas hakkas rahvas toidujärjekorda kogunema juba kell viis hommikul, teatas ürituse korraldanud ühendus Caravane de Solidarité.

Neli tundi hiljem, kui toidujagamine Genfi Vernet' hokiväljaku juures algas, oli sinna kogunenud umbes 1,5 kilomeetrine järjekord inimestest, kes kandsid kaitsemaske ja hoidsid teineteisest kahemeetrist distantsi.

Korraldajate sõnul tuli kohale vähemalt sama palju inimesi kui eelmisel nädalal, kui osalejaid oli üle 2000.

"Me oleme teatud mõttes crescendos," ütles Caravane de Solidarité juht Silvana Mastromatteo. Ta lisas, et toitu on alates kriisi algusest jagatud kuuel korral ja iga kord ilmub kohale rohkem rahvast.

«Meil on toitu vaja,» ütles 64-aastane Filipiinidelt pärit Silvia Mango, kes seisis kuuma kevadpäikese all järjekorras kolm tundi. «Kõik on alates kriisi algusest niivõrd palju raskem,» kurtis ta ja lisas, et see on teine kord, kui ta toiduabi vastu võtab.

Šveits kehtestas koroonapiirangud märtsi keskpaigas, sulgedes restoranid ja suurema osa teistest äridest. Seni on viirus riigis tapnud üle 1500 ja nakatanud üle 30 000 inimese.

Ehkki piiranguid on nüüd hakatud järkjärgult tagasi tõmbama, on pea kaks kuud kestnud seisakul olnud ränk mõju dokumentideta töölistele ja teistel haavatavatel gruppidele, kelle elujärg polnud kerge ka enne kriisi.

Šveitsi statistikaameti andmeil elab vaesuses umbes kaheksa protsenti rahvastikust, ehk 660 000 inimest. Umbes miljon inimest on vaesusriskis.

«Me teame, et see populatsioon on olemas,» ütles Isabelle Widmer, kes juhib Genfi koroonaviiruse rakkerühma ja avaldas toiduabi algatusele toetust. «Siiski oli hämmastav näha, kuidas see osa rahvast kriisi tõttu koheselt raskustesse sattus,» lausus ta.

Kui jagamiseks mõeldud toiduvarud otsa saavad, jagatakse inimestele 20-frangiseid kuponge, ütles Patrick Wieland heategevusorganisatsioonist Piirideta Arstid (MSF), mis laupäevast üritust korraldada aitas.

Lisaks toidule pakub MSF ka tasuta COVID-19 teste haigussümptomitega inimestele, ütles Wieland.

Mastromatteo sõnul ei pea abisaajad tõestama, et neil abi vaja on. «Pole kerge seista selles järjekorras ja abi paluda,» märkis ta. «Kõik, kes siin on, on siin sellepärast, et nad on hädas.»

Miguel Martinez, 27-aastane restoranitöötaja Colombiast, kurtis järjekorras seistes, et «viirus on kõik peapeale pööranud. Pole tööd, pole midagi.»