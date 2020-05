Iraan teatas valmisolekust vahetada vange USA-ga

«Ütlesime mõnda aega tagasi, et oleme valmis vahetama kõik Iraani ja Ameerika vangid,» ütles uudisteagentuuri ISNA andmetel Iraani valitsuse kõneisik Ali Rabiei.

«Praegu tundub, et Ameerika on varasemast rohkem valmis olukorda lõpetama,» lisas ta, märkides, et Teheran ootab vastust.