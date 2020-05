Tülli pööranud India ja Hiina sõdurid pidasid Himaalajas maha rusikavõitluse

Kahe tuumarelva omava naabri vahel on juba pikka aega valitsenud pinged, 1962. aastal peeti India kirdeosariigi Arunachal Pradeshi üle maha koguni sõda.

Vägivaldne kokkupõrge poolte vahel on esimene pärast 2017. aastal India Ladakhi piirkonna lähedal toimunut.

Hiina nõudleb endiselt endale 90 000 ruutkilomeetri suurust ala, mis on praegu New Delhi kontrolli all.