Wuhan andis üle kuu aja teada uuest COVID-19 nakkusjuhtumist

Hiina riiklik tervishoiukomisjon teatas ka esimesest kahekohalistest nakatumiste arvust kogu riigis pea kümne päeva jooksul, öeldes, et kinnitust on leidnud 14 uut nakkusjuhtumit.

Sestsaadik on üle kogu maailma viirusesse nakatunud üle nelja miljoni, surnuid on 270 000, lisaks on viirus halvanud kogu maailma majanduse.