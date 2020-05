Oma kaheksa aastat tagasi antud intervjuus avaldas Eco lootust, et just Erasmuse tudengivahetusprogramm aitab läbi inimsidemete - isegi kui nende tulemuseks pole alati kohe segarahvusest paarid - tugevdada Euroopa identiteeti.

Kui aga naasta Eco seksuaalrevolutsiooni lootuse juurde, siis ilmselt on väike ajalooline iroonia, et programm on nime saanud 15.-16. sajandil tegutsenud Hollandi munga, Rotterdami Erasmuse järgi.

Märk sellest, et ka renessansiaja tudengielu ei möödunud vaid raamatute keskel, vaid sarnaselt tänastele erasmuslastele tegeldi ka pidutsemisega, on muuseas 30-sentimeetrine veinikorgitser, mis jäi Erasmust Cambridge'i meenutama veel mitmesajaks aastaks.

Neile luterlastele, kelle jaoks see asjaolu siiski piisavalt pehmendavalt ei mõju, on võimalus viidata Erasmuse programmi nimele, kui lühendile bürokraatlikust sõnakombinatsioonist «EuRopean community Action Scheme for the Mobility of University Students» ehk eesti keeles «Euroopa ühenduse tegevusskeem ülikoolitudengite mobiilsuseks».