Wuhanis leidis ööpäevaga kinnitust viis uut koroonanakkust

Kõik kuus nakatunut on hospitaliseeritud.

Uutest aktiivsetest juhtudest 10 on riigisisesed nakatumised ja seitse teistest riikidest toodud. Kõik 12 sümptomiteta juhtumit on fikseeritud riigi sees.

Hiinas on COVID-19 nõudnud 4633 inimese elu. Nakatunuid on registreeritud ühtekokku 82 918, neist 1690 on välisriikidest saabunud inimesed.