Euroopa hakkab tasapisi piiranguid leevendama

«Arvan, et erinevus saab olema peamiselt psühholoogiline,» lausus Pariisis elav 44-aastane kindlustusfirma töötaja Noémi Bélanger The Guardianile. Tema ei ole endiselt kindel, kas ta lapsed võivad sellest nädalast kooli naasta.

«On tore, kui on võimalik kodust lahkuda, ilma seda põhjendamata, püsida õues kauem kui tund aega ja näha uuesti sõpru,» lausus ta. «Kuid see ei tähenda, et elu on jälle tavapärane. Ma ei usu, et me hakkame järsku üksteist uuesti külla kutsuma. Kohvikud ja restoranid on endiselt kinni, pargid on suletud. Kõik võtab aega. Inimesed on veidi närvilised.»

34-aastane veebimüügi ettevõtte juht Anthony Gaubert märkis: «Viirus on endiselt väga aktiivne Pariisi piirkonnas. Me peaksime kõik olema ettevaatlikud, muidu liigume uuesti piirangute juurde tagasi.»

Kaitsemaskiga mees La Defense'i äripiirkonnas. FOTO: GONZALO FUENTES/SCANPIX

Prantsuse valitsus on öelnud, et naasmine tavapärase elukorralduse juurde saab olema «progresseeruv» ning ministrid on korduvalt kutsunud inimesi üles järgima sotsiaalse distantseerumise ja enese kaitsmise meetmeid.

Eelmisel nädalal palus peaminister Édouard Philippe jääda kindlaks uutele regulatsioonidele, mis keelavad inimestel liikuda mõjuva põhjuseta kaugemale kui sada kilomeetrit nende enda piirkonnast.

Samas on juba märgata linnaelanike liikumist maapiirkondadesse. Normandia Pont-L’Éveque'i kohalikud kurdavad, et pariislased on juba hakanud liikumispiiranguid rikkuma.

«Alad Pont-L’Éveque'i ümber on järsku ummistatud Pariisi numbrimärkidest. Suvekodud, mis olid seni suletud, on nüüd kõik avatud ja küla on rahvast täis,» lausus üks kohalik The Guardianile.

«Varem nägime sandarme kontrollpunktidel trahve väljastamas ja inimesi tagasi saatmas. Nüüd näeme pariislasi üle kogu paiga uitamas,» lisas ta. «Uute kollete tekkimisel ja pariislaste uskumatu ülbuse tulemusel kardan ma, et varsti muudame me värvi [rohelisest punaseks].»

Mehe sõnul sai koroonaviiruse üks vanem kohalik paar pärast seda, kui «illegaalset nädalalõppu» veetvad pariislased palusid kohalikul naisel oma maja koristada.

Selline on Pariisi metroo tipptunni ajal. FOTO: BENOIT TESSIER/REUTERS/SCANPIX

Dordogne'i piirkonna väikese küla L’Eglise-Neuve-de-Vergt'i koroonapuhang algas matustest, kuhu oli kutsutud vaid 20 inimest. Selgus, et kohale läks kordades rohkem matuselisi, mõned ka Šveitsist ja Portugalist, kust lahkunu pärit oli.

Pärast ühe matuselise kurtmist koroonaviiruse sümptomite üle testis kohalik terviseamet 127 inimest, kellest üheksa on seni andnud positiivse koroonaproovi. 63 testi tulemused ei ole seni teada.

Kohalik prefekt Frédéric Périssat märkis, et puhang on näide sellest, mida «me loodame järgnevate nädalate jooksul vältida».