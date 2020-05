Hongkongi juht tahab protestide vaigistamiseks haridussüsteemi muuta

Linna tegevjuht Carrie Lam kirjeldas praegust keskkooliprogrammi «katuseta kanapuurina» ja ütles, et tema valitsus avalikustab oma plaanid peatselt.

Ühiskonnaõpetus võeti õppekavva 2009. aastal viisina arendada kriitilist mõtlemist. See, kuidas seda õpetatakse, jäeti koolide endi otsustada.

Õppekavast on saanud aga sage sihtmärk Hiina riigimeedia ja Pekingi-meelsetele poliitikute jaoks, kes nõuavad patriootlikumat haridust.

Lam ütles tänases usutluses, et tema arust on õpetajatel liiga palju vabadust edendada oma poliitilisi vaateid ja selle peatamiseks on vaja suuremat valitsuse järelevalvet.