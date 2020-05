Johnsoni soovitus tööle naasta külvab Suurbritannias segadust

Peaminister Boris Johnson pikendas eilses telepöördumises enamikku 23. märtsil koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud karme piiranguid, millega on suletud koolid, restoranid ja enamik kauplusi. Ühtlasi visandas peaminister, kuidas asutakse piiranguid leevendama, kui uute nakatumiste arv ka edaspidi langeb.

Suurbritannias on Covid-19 tõttu surnud ligi 32 000 inimest. Kuigi uute surmajuhtude ja nakatumiste arv on hakanud langema, oleks Johnsoni sõnul hullumeelsus piiranguid nii palju leevendada, et järgneks uus järsk tõus.