Brüssel tahab aidata osakufondiga ELi firmadel kriisist väljuda

Lätlasest volinik märkis aga Politicole, et eriti oluline saab meede olema vaesemate ELi liikmesriikide ettevõtete turgutamiseks, millel ei ole Prantsusmaa või Saksamaa tasemel võimekust oma riiklike tähtsusega firmade toetamiseks.

«Me peame toetama selle aktsiatoetuse instrumendiga neid riike, mis ei suuda nii tugevalt vastata,» lausus Dombrovskis, lisades, et Euroopa Komisjon ei ole kavale siiski veel lõplikku heakskiitu andnud.

Euroopa Komisjonile on ebatavaline näidata üles nii aktiivset huvi osakute omandamisel, sest see viib Komisjoni potentsiaalselt korporatiivhuvide meelevalda ja toob kaasa riskid, mida tavaliselt võtavad riikide valitsused. Üks lahendamata küsimusi osakufondis on selle juhtimisstruktuur.