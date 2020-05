Ida-Aafrikas kogub populaarsust «koroonaviiruse soeng»

Soengu populaarsus põhineb osalt viirusepiirangute põhjustatud majandusraskustel – emade sõnul on soeng odav – ning eesmärgil levitada infot selle kohta, et koroonaviirus on päris.

Soeng läks viimastel aastatel moest, sest ehtsad ja sünteetilised juuksed Indiast, Hiinast ja Brasiiliast ujutasid turu üle ning kohalike naiste hulgas kasvas nende nõudlus. Fotod voogavatest või patsi punutud imporditud soengutest ilmusid suurema osa Aafrika ilusalongide seintele.

Kuid nüüd punub ühel Nairobi suurima slummi Kibera kiire tänava kõrval asuvas juuksurisalongis 24-aastane juuksur Sharon Refa tüdrukute juukseid samasugustesse antennilaadsetesse patsidesse, mida inimesed «koroonaviiruse soenguks» nimetavad.

«Mõned täiskasvanud ei usu, et koroonaviirus on päris, kuid enamik lapsi on huvitatud käte puhastamisest ja maskide kandmisest. Paljud täiskasvanud ei tee seda ja seetõttu tulime välja koroonasoenguga,» ütles Refa, näomask lõua alla topitud.

Esmaspäeval oli Keenias pea 700 ametlikku koroonaviiruse nakkusjuhtumit. Kuid testide nappuse tõttu võib tegelik nakatunute arv olla palju suurem. Tervishoiuametnikud on eriti mures viiruse leviku pärast ülerahvastatud slummides.

Emad, nagu Margaret Andeya, kes võitleb, et ots otsaga kokku tulla, ütles, et koroonaviiruse soeng sobib tema tütarde vajaduste ja tema enda võimalustega. Viirusega seotud piirangud on halvanud paljude inimeste igapäevatöö, kelle säästud on väikesed või puuduvad sootuks.

«Selline soeng on taskukohane minusugustele inimestele, kes ei suuda maksta kallite soengute eest, kuid tahab, et tema lapsed näeksid stiilsed välja,» ütles Andeya.

Patside tegemine maksab umbes 50 USA senti, keskmine soeng maksab kolm kuni viis dollarit. See on selline summa, mida paljud Kiberas elavad inimesed endale praegu lubada ei saa.

Koroonaviiruse patse tehakse punudes, kasutades sünteetiliste juuksekummide asemel lõnga. See on ka soengu soodsa hinna saladus, ütlevad Kibera elanikud.

«COVID-19 hävitas majanduse, võttis meile meie töö ja raha on vähe. Seetõttu otsustasin lasta oma lapsele sellise soengu teha, sest 50 sendi eest on see taskukohane ja ta näeb sellega kena välja,» ütles 26-aastane Mariam Rashid.