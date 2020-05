EL tahab luua ravimisõltumatust

Koroonaviiruse pandeemia on näidanud, et Euroopa on liiga sõltuv teiste riikide ravimitest ja meditsiinitarvikutest ning Euroopa riigid peaksid tegema koostööd rahvusvaheliste väärtusahelate mitmekesistamiseks, vahendab Saksa majandusminister Peter Altmaieri sõnu Merco Press.