Putin tühistas Venemaa töövaba perioodi alates teisipäevast

«Alates homsest lõpeb töövaba periood kõigis majandussektorites,» ütles Putin, lisades, et Venemaa piirkonnad võivad viirusevastaseid meetmeid jõus hoida nii kaua kui vaja.

Riigipea teade tuli pärast seda, kui Venemaal tuvastati ööpäevaga veel 11 000 koroonaviiruse juhtu. Kokku on nakatumisi riigis ametlikel andmetel 221 344 ja surmajuhte 2009.

Putini sõnul on Venemaa kasutanud eneseisolatsiooni perioodi oma tervishoiusüsteemi ettevalmistamiseks, tõstes voodikohtade arvu ja päästes «mitmeid tuhandeid inimesi».

«See lubab meil piiranguid järkjärgult tühistada,» ütles Putin. «On kõigi meie huvides, et majanduses taastuks kiiresti normaalsus.»

«Epideemial ja sellega seotud piirangutel on olnud tugev mõju majandusele ja see on teinud kahju miljonitele kodanikele,» ütles president.