Venemaal tõusis töötute arv 1,4 miljonini

Putini sõnul on olukord raske ja valitsusele on antud käsk tööturu stabiliseerimiseks.

«Viimaste andmete kohaselt on Venemaal ametlikult registreeritud töötute arv jõudnud 1,4 miljonini. See on kaks korda suurem aprilli alguse tasemest,» ütles Putin koosolekul.

Ühendriikides kadus aprillis koroonaviiruse võttu 20,5 miljonit töökohta. See on pea kõik, mis maailma suurimas majanduses eelneval aastakümnel loodi.

On liikmesriike, kus töötus suureneb rohkem kui mujal. Eriti kriitilises olukorras on riigid, kus lühiajaliste lepingute alusel töötavate isikute osakaal on suur ja kus suur osa tööjõust on seotud turismiga. Samuti võib praegu tööturule sisenevatel noortel olla raskusi oma esimese töökoha leidmisel.