Austraalias jõuti võitluses koroonaviirusega tähtsa verstapostini

Austraalias on tuvastatud üle 6950 koroonanakkuse, neist umbes 3000 Uus-Lõuna-Walesis.

Ringhäälingukompanii ABC andmetel on ligi 90 protsenti koroonaviirusesse nakatunutest juba tervenenud.

Enamikus Austraalia osariikidest on nakkuste arv olnud viimasel ajal nullilähedane. Suurem osa haigestumistest on leidnud aset Victoria osariigis, kus nakkuskolle avastati ühes lihatööstusettevõttes.

Austraalias on viiruse põhjustatud haigusesse surnud 97 inimest. Miljoni elaniku kohta tuleb neli COVID-19 surma, Soomes on see näitaja 49.