Saksamaa suunab 750 miljonit koroonavaktsiini arendamisse

«Niipea, kui vaktsiin leitakse ja heaks kiidetakse, peab olema võimalik tootmist kiiresti suures mahus alustada, seda nii siin Saksamaal kui üle maailma,» lausus Karliczek, kelle sõnul on vaktsiini arendamine võti tavapärase elukorralduse juurde naasmiseks.

Saksamaa on üks paljudest riikidest, mis panustab vahendeid vaktsiini arendamisse. Saksamaal baseeruva uuringupõhiste ravimifirmade liidu andmetel on maailmas käimas 121 koroonaviiruse vaktsiini programmi.

Euroopa Liit on alustanud ühispingutusi vaktsiini leidmiseks. 4. mail teatas Euroopa Komisjon, et ülemaailmsete annetustena on kogutud 7,4 miljardit eurot vaktsiini arendamiseks. Euroopa Komisjon panustas 1,4 miljardit eurot.