Ryanair taastab 1. juulist 40 protsenti lendudest

«Meie klientide ja inimeste jaoks on oluline, et taastaksime osa normaalsest graafikust alates 1. juulist,» ütles lennufirma tegevjuht Eddie Wilson, kes allub kontserni juhile Michael O'Leary'le.

«Pärast nelja kuud on aeg Euroopa taas lendama panna, et me saaks taasühineda sõprade ja peredega, lubada inimestel tööle naasta ja lüüa taas käima turismitööstuse, mis pakub miljoneid töökohti,» lisas ta.