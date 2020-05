Viirusest räsitud Iraan avab pühadeks öödeks mošeed

Islamiriik pani oma mošeed ja pühamud kinni märtsis, et võidelda ühe surmavaima koroonaviiruse puhanguga Lähis-Idas.

Mošeede taasavamine toimub Laylat al-Qadr'i ehk ramadaani paastukuu kõrgpunkti ajal, mis märgib koraani ilmutamist prohvet Muhamedile.

Tervishoiuminister Saeed Namaki väljendas ettevaatust ning kinnitas, et palvetajad lubatakse mošeedesse tseremooniatele kolmel ööl eelolevast viiest.

«Suurim strateegiline viga on arvata, nagu oleks koroonaviirus lõppenud,» ütles ta riigitelevisioonis. Ta hoiatas, et lohakuse pärast võidakse igal ajal halba olukorda tagasi jõuda.

«Meie eelistus on pidada tseremooniaid õues, näiteks staadionitel ja nii, et sotsiaalne vahemaa on õigesti hoitud.»

Namaki lubas ka, et ministeerium aitab südaööst kuni kella kaheni öösel Qadr'i tseremooniate korraldamisele kaasa.

Ta ütles ka, et muudatus tulenes murest, mida väljendas ajatolla Ali Khamenei, aga rõhutas seejuures, et kõrgeim juht «toetab alati kõiki vahendeid viiruse tõkestamiseks».

Ta lisas, et kõik kogunemised peavad maksimaalselt järgima sanitaarprotokolli.

Iraan on võidelnud COVID-19 puhangu piiramisega alates esimese juhtumi teatamisest šiiitide pühas linnas Qom'is 19. veebruaril.

Valitsus sulges koolid, lükkas edasi suuremad sündmused ja keelas linnadevahelise reisimise, kuid allates 11. aprillist on meetmeid järk-järgult leevendatud.

4. mail lubati mošeed taasavada 132 maakonnas, kus leiti, et viirus on kontrolli all.

Eelmisest reedest saavad usukummardajad esmakordselt enam kui kahe kuu jooksul osaleda iganädalastel peamistel palvustel, välja arvatud pealinnas Teheranis.

Esmaspäeval, kui ametlik surmade arv ulatus 6685-ni, hoiatas valitsus tagasilöökide eest.

«Meil on tagasilöök Khuzestanis, sest inimesed ei ole terviseprotokolli järginud,» ütles tervishoiuministri asetäitja Alireza Raisi, viidates riigi edelaosas asuvale provintsile, mis nüüd on muutunud puhangu epitsentriks.

«See võib juhtuda ka ükskõik millise muu provintsiga, kui me ettevaatlikud ei ole,» lisas ta, andes mõista, et karmimaid meetmeid võidakse vajadusel ka mujal uuesti kehtestada.