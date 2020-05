Äsja 70. sünnipäeva tähistanud Schumani deklaratsioon on saanud oma nime Prantsusmaa legendaarselt poliitikult Robert Schumanilt, kes oli üks keskseid figuure tänase Euroopa kujundamises.

Ajaks, kui Prantsusmaal tuli võimule marssal Philippe Pétaini kollaboratsioonivalitsus, oli Schuman jõudnud juba Prantsusmaa tipp-poliitikasse. Et ta keeldus aga Pétaini valitsuses jätkamast, pandi Schuman 1940. aasta septembris vangi. Sakslasest advokaadi abil õnnestus tal siiski vältida Dachau koonduslaagrit.

Vaatamata algselt Schumani kohal laiunud kahtlusevarjule seoses sellega, et ta töötas Vichy režiimi hüvanguks selle esimestel kuudel, õnnestus tal peagi pärast sõda taas Prantsuse valitsusse pääseda.

1950. aasta 9. mail esitas toona Prantsusmaa välisministri kohal töötanud Schuman ettepaneku luua Euroopa Söe- ja Teraseühendus (ESTÜ), mille liikmed koondaksid oma söe- ja terasetootmise. Sihiks oli põimida Euroopa riikide majandused neis ülitähtstates tööstussektorites nii, et edaspidi üksteise vastu relvile minek muutuks kõigile osalistele kahjulikuks.

ESTÜ asutajateks said lisaks Prantsusmaale Belgia, Holland, Itaalia, Luksemburg ja Lääne-Saksamaa. See oli esimene mitmetest riigiülestest Euroopa institutsioonidest, millest lõpuks kujunes välja Euroopa Liit. Sestap tähistatakse ka Euroopa päeva just 9. mail ning Robert Schumani auks kannab Brüsseli eurokvartal tema nime.