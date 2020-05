WHO: Covid-19 ravis on näha lootustandvaid märke

«On mõned ravimid, mis paistavad uuringute väga varajases järgus piiravat haiguse raskust või kestvust, kuid meil ei ole midagi, mis suudaks viirust tappa või peatada,» lausus ÜRO pressiesindaja Margaret Harris täna.

WHO juhib ülemaailmset algatust ohutute ja efektiivsete vaktsiinide, testide ja ravimite arendamisel Covid-19 vastu.

«Meil on potentsiaalselt positiivseid andmeid, kuid me peame nägema rohkem tõendeid, et saada sajaprotsendilise kindlusega soovitada ühte ravimit teise vastu,» lisas Harris.

Kuigi Harris ei nimetanud positiivseid tulemusi näidanud ravimeid, on näiteks ravimifirma Gilead Science öelnud, et nende ravim remdesivir aitab Covid-19 patsientidel sümptomid seljatada.

WHO hoiatas aga liiga kõrgete ootuste eest vaktsiinide välja töötamise osas, märkides, et koroonaviirused on «väga keerulised viirused», millele on keeruline vaktsiini toota.

Arendamisel on ligi 120 potentsiaalset koroonaviiruse vaktsiini, mitmed neist on kliiniliste katsete faasis. Eelmisel kuul märkis WHO, et vaktsiini tuleb oodata vähemalt 12 kuud, vahendab Reuters.

Harrise sõnul on praegu pandeemia keskpunktiks Ameerika, kuid ka Aafika näitab juhtumite kasvu. Tema sõnul on kontinendil siiski suur eelis teiste riikide ees, millel on väike kogemus nakkushaiguste puhangutega.

«Neil on sageli väga hea kontaktituvastamise võimekus ja sügav mälu ning arusaam, miks me võtame uut patogeeni väga-väga tõsiselt,» sõnas Harris, tuues Lõuna-Aafrika Vabariiki näitena efektiivsest testimisest ja kontaktijälgimisest.

Küsimusele, miks on USAs ja Brasiilias väga palju haigusjuhtumeid, vastas Harris: «Me oleme näinud üle maailma, et hoiatusi, mida väljastasime kohe algusest väga-väga varaku, ei võetud hoiatustena väga tõsise surmava haiguse suhtes.»