Balkanilt leitud luuleiud näitavad, et neandertallased õppisid esimestelt inimestelt

Varaste inimeste elutegevuse kinnituseks on koopapõrandale jäetud rikkalik kogumik luujäänuseid, vandlist helmeid ja koopakaru hambaidki. On teada, et ligi 50 000 aastat tagasi elasid samades paikades neandertallased, kuid uus dateering kinnitab, et 46 000 aastat tagasi pidi tõesti saabuma piirkonda uus liik Homo sapiens. Uue liigi põhja poole levimist soodustas tol ajal Euroopas aset leidnud ulatuslik kliima soojenemine. Paraku hääbusid nende esimeste inimeste järglased õige varsti ja nüüdisaegsed eurooplased ei saa neid oma otsesteks eellasteks pidada.