Soomes ületas registreeritud COVID-19 nakkusjuhtumite arv 6000 piiri

Enim nakatunuid on praeguseks registreeritud Helsingis, kus neid on 2220. Esmaspäevaga võrreldes lisandus seitse juhtumit. Järgnevad Vantaa 708 ja Espoo 681 nakatunuga.

Haiglaravil ja intensiivravil viibivate koroonapatsientide arv on THLi sõnul langemas kõikides ravipiirkondades, välja arvatud Tampere ülikooli haigla piirkond, kus olukord on olnud juba pikalt rahulik.

Esialgse hinnangu alusel on tervenenud vähemalt 4300 inimest. Hinnang põhineb registreeritud nakatumiste arvul, mille registreerimisest on möödas vähemalt kaks nädalat ning mille haiguse kulu osas pole edasist infot.

Praegu on täpsemat infot 222 surmajuhtumi kohta. Neist 49 protsenti on mehed ja 51 protsenti on naised. Surnute mediaanvanus on 84 eluaastat.