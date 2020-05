Hispaania piirab riiki saabumist Schengeni alalt

Hispaanias on COVID-19 nõudnud peaaegu 27 000 inimelu. Riigis on alustatud märtsis kehtestatud erimeetmete leevendamisega.

«Arvestades viiruse üleilmset levikut ja lähtudes ettevaatuse põhimõttest on oluline, et kõik välismaalt saabujad peavad pidama kinni 14-päevasest karantiiniperioodist.»

Tervishoiuametnikud võivad pidada ühendust, et tagada karantiinist kinnipidamine, hoiatati. Karantiinist on lubatud lahkuda vaid esmatarbevahendite ostmiseks või erakorraliseks meditsiiniabiks. Samuti kehtib maski kandmise kohustus.

«Alates 15. maist võivad riiki saabuda vaid Hispaania kodanikud, elanikud, piiriülesed töötajad, tervishoiutöötajad või eakate hooldajad, samuti need, kes suudavad tõestada, et tegemist on hädaolukorraga, või need, kes saabuvad üheselt tööeesmärgil,» ütles tervishoiuminister Salvador Illa.