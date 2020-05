USA juhtivekspert: liiga kiirel avanemisel on tõsised tagajärjed

Doktor Anthony Fauci ütles senati komiteele, et föderaalvalitsus on välja töötanud juhised kohalikele võimudele, kuidas tavatoiminguid turvaliselt taasalustada. Tema sõnul on esmatähtis saavutada juhtumite püsiv vähenemine 14 päeva jooksul.

Ta tunnistas, et viirusest tingitud surmajuhtumeid on Ühendriikides ilmselt rohkem kui ametlikult väljaöeldud umbes 80 000.

See on Fauci sõnul tingitud asjaolust, et paljud inimesed eelkõige rängalt kannatanud New Yorgis surid kodus veel enne haiglasseviimist.