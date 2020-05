Brasiilia president eitab politsei uurimise blokeerimist

Bolsonaro otsustas aprillis föderaalpolitsei ülema välja vahetada. See vastuoluline otsus viis populaarse justiitsministri Sergio Moro tagasiastumiseni. Oma viimasel pressikonverentsil süüdistas Moro Bolsonarot poliitilises sekkumises politsei töösse.

Föderaalpolitsei uurib mitut asja, mis on seotud Bolsonaro siseringiga, seal hulgas süüdistusi, et tema poeg Carlos, kes on Rio de Janeiro kõrge ametnik, juhtis valeuudiste kampaaniat oma isa kasuks.