Uue viiruskoldega Hiina linn pani end osaliselt lukku

Jilini linn, kus elab üle nelja miljoni inimese, peatas täna bussiliikluse ja teatas, et lubab elanikel linnast lahkuda vaid juhul, kui nende viimase 48 tunni jooksul tehtud koroonaproov on negatiivne ning nad peavad kinni määratama tähtajaga «rangest eneseisolatsioonist».

Koroonakoldest anti teada nädalavahetusel ja see asub Jilini Shulani linnaosas.

Jilini aselinnapea hoiatas täna, et olukord on äärmiselt tõsine ja keerukas ning on suur risk viiruse edasiseks levikuks.