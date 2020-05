Kogu maailmas on koroonaviirusesse nakatumise tagajärjel surnud kümned tapamajade töötajad, mis toob päevavalgele selle tööstuse koletule varjupoolele.

Mitmel pool maailmas on koroonaviiruse kolleteks kujunenud tapamajad, mille uksi pole pandeemiast hoolimata suletud ja kus inimesed on sunnitud töötama külg külje kõrval ning kuna sageli on tegemist võõrtöölistega, ka elama üksteisega tihedalt koos.