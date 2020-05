Austraalia kirikut trahviti MMSi sisaldava «koroonaravimi» reklaami eest

Ravimite regulaator ütles, et MMS Austraaliat on trahvitud kokku 12 korda, ühtekokku 151 200 Austraalia dollariga selle eest, et kirik reklaamis oma imelist mineraallahust (Miracle Mineral Solution, MMS), mis TGA sõnul sisaldab suurt annust naatriumkloriidi. See on kemikaal, mida kasutatakse kangaste pleegitamiseks ja desinfitseerimisvahendina.