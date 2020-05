Tegu on nõrkusega, mis loodetavasti kaua ei kesta. Donald Trump tahaks olla diktaator. Aga ta ei saa diktaator olla, sest Ameerika Ühendriikides on põhiseadus, mida inimesed ikkagi austavad. Ja see hoiab teda teatud asju tegemast. Küll aga ei tähenda see, et ta ei prooviks midagi, sest ta sõna otseses mõttes võitleb oma elu eest. Ütlen sedagi, et olen lootnud Trumpi enesehävituslikule käitumisele ning ta on ületanud kõiki mu ootusi.