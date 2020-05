EL-i terroritõrjejuht: ekstremistid kasutavad pandeemiat ära

Terroritõrjekoordinaator Gilles de Kerchove ütleb hoiatuses liikmesriikidele, et paremekstremistid ja islamiäärmuslased «võivad pidada rünnakuid meditsiinitöötajatele ja -hoonetele väga tõhusaks, sest need vapustavad ühiskonda sügavalt».

Varasematest kogemustest on teada, et terroristid ja vägivaldsed ekstremistid, kelle eesmärk on ühiskonda ja valitsusüsteemi vägivalla abil muuta, kasutavad oma sihitide saavutamiseks ära suuri kriise, ütles de Kerchove.