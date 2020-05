Turism võib Euroopas suvel tasapisi taastuda

Turism moodustab 10 protsenti Euroopa Liidu sisemajanduse kogutoodangust (SKT) ja 12 protsenti töökohtadest. Pandeemia tõttu kehtestatud meetmed on viinud kümnete tuhandete töökohtade kaotamiseni reisilennunduses.

Iseäranis oluline on turism riikidele, kel tuleb lisaks koroonaviiruse levikule toime tulla ka suure riigivõlaga nagu Kreeka ja Itaalia.

Maailma suurim turismigrupp TUI teatas täna, et kavatseb kaotada 8000 töökohta, kuna ettevõtte netokahjum tänavuse aasta esimesel kolmel kuul oli 750 miljonit eurot.

EL on teinud ettepaneku meetmete leevendamiseks kolmes etapis alates praegusest etapist, mille raames on keelatud suurem osa mittehädavajalikest reisidest.

Järgmine etapp näeb ette, et tervishoiusituatsiooni paranemise korral avavad ELi liikmesriigid oma piirid nendele riikidele, kus tervishoiualane olukord on kontrolli all. Viimase etapi raames tahaks Brüssel koroonaviirusega seotud piirikontrollirežiimi tühistamist täielikult ja Euroopa-sisese reisimise taastamist.