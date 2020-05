Rootsi pikendas mittehädavajalikust reisimisest hoidumise soovitust

Juhtnöörid, mis on nüüd paigas 15. juulini, hõlmavad reisimist kõikidesse välisriikidesse. Neist anti teada ajal, mil koroonasurmade arv on kerkinud Rootsis üle 3400.

Peaminister Stefan Löfven ütles Stockholmis pressikonverentsil, et teatud tingimustel on lubatud teha ühe- kuni kahetunniseid sõite riigi sees.

«Ma tahan rõhutada, et see ei tähenda, et kõik oleks taas normaalne,» sõnas valitsusjuht. «Nende reiside puhul kehtib endiselt kaine mõistus, suur ettevaatlikkus ja veelgi suurem vastutus.»