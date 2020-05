Ukrainas algab erimeetmete leevendamise teine etapp 22. mail

«Iga faas (piirangute) leevendamisel on võimalik vaid juhul, kui saavutame mõned konkreetsed indikaatorid. Iseäranis haiguse mõõduka uute juhtumite arvu ning mitte viimase piirini hõivatud voodikohad haiglates, ütles Zelenskõi videopöördumises.

Teine etapp karantiini leevendamisel peaks algama 22. mail ja see puudutab iseäranis spordiüritusi ja hotellide tööd, ütles ta.

Mõned ukrainlased lükkavad restoranide, randade ja teiste kohtade taasavamist edasi sellega, et nad ei kanna maske ja seavad teisi inimesi ohtu, ütles Zelenskõi.

Valitsus suudaks allkirjastada dokumendi, millega on metrood avatud ja kontserdid lubatud juba alates homsest, kuid inimesed peaksid mõtlema, mis tagajärgedeni see võib viia, ütles president.

«Miljon koroonaviirusega nakatunud inimest? Ja siis peaksime karantiini leevendamise asemel seda karmistama. Taas, ma kutsun teid üles võrdlema meie statistikat ja indikaatoreid ning teiste riikide, sealjuures meie naaberriikide omi. Me oleme suutnud olukorda kontrolli all hoida tänu sellele, et astusime õigel hetkel vajalikud sammud ning teie toetusega. Jätkame samamoodi,» ütles Zelenskõi.