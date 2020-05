ÜRO juht: maailma liidrid septembris ilmselt New Yorki ei kogune

ÜRO peahoone New Yorgis.

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on vähetõenäoline, et maailma liidrid ja tuhanded teised osalised saavad septembris koguneda New Yorki iga-aastasele ÜRO Peaassambleele, ütles organisatsiooni peasekretär António Guterres.