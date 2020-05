Austraalias on pandeemia tõttu töötuks jäänud ligi 600 000 inimest

Austraalia statistikabüroo (ABS) teatas täna, et 100 000 inimest andis aprillis sisse taotluse töötuhüvitistele ning veel pool miljonit inimest kaotas töö.

Peaminister Scott Morrison nimetas neid numbreid «hirmutavalt šokeerivaks». ABS märkis, et inimeste alakasutamise määr - mis koondab endas töötuks jäämist ja alatööhõivet - kerkis aprillis 19,9 protsendini.

Büroo kohaselt on üks viiest Austraalia töötajast ehk umbes 2,7 miljonit inimest kas lahkunud töölt või on nende töötunde vähendatud.

Pretsendenditu on ka tööhõives osalemise määra langus, mis on kukkunud 63,5 protsendile.

Tööga on täiel määral hõivatud 12,4 miljonit austraallast, selgub ABS-i statistikast, mida hakati koguma igakuiselt alates 1978. aastast.

Austraalia on üks paremini pandeemiaga toime tulnud riike, sest 25 miljoni elanikuga riigis on registreeritud vähem kui 7000 uude koroonaviirusesse nakatunut ja surmajuhtumeid on sadakond.